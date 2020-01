Letalu pri vzletu odpadlo kolo #video

Letalu kanadske letalske družbe Air Canada je v petek, 3. januarja, pri vzletu z letališča v Montrealu odpadlo eno od koles.

Dramatični dogodek je s svojim telefonom ujel Tom, eden od potnikov. Video je objavil na svojem profilu na Twitterju, ob tem pa nekoliko sarkastično pripomnil: "Trenutno sem na letalu, ki je pravkar izgubilo kolo. Leto 2020 se je začelo precej dobro."

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

Kot so pojasnili v družbi Jazz Aviation, ki je takrat letelo z letalom, je bilo letalo namenjeno iz Montreala v mesto Bagotville. Letalo ima sicer šest koles, dve spredaj in štiri zadaj (po dve na vsaki strani), pri vzletu pa je odpadlo eno dveh levih koles.

V letalski družbi so ob tem dodali, da so imeli njihovi piloti ves čas popoln nadzor nad letalom in da so dobro izurjeni za takšne situacije. Po tem, ko je letalo porabilo nekaj goriva, so se vrnili na letališče. Nihče od potnikov ni bil poškodovan.