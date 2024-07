Letalo strmoglavilo na avtocesto v bližini Disneylanda #video

Po nedeljski nesreči, v kateri je letalo strmoglavilo na avtocesto v bližini pariškega Disneylanda v severni francoski regiji Seine-et-Marne, so umrli trije ljudje.

Manjše letalo je zadelo v električni kabel, nato pa strmoglavilo na avtocesto A4, poroča agencija Reuters.

Na kraj dogodka so prispele reševalne službe, mimoidoči pa so dogodek snemali, medtem ko so se vozili mimo, zaradi česar je nastal prometni zastoj.