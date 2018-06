Lavrov: Rusija se ne bo pridružila G7

Trump je pobudo dal v petek pred začetkom vrha G7 v Kanadi, ponovil pa jo je danes pred predčasnim odhodom z vrha. Njegov predlog so nemudoma zavrnili evropski voditelji v skupini - francoski predsednik Emmanuel Macron, nemška kanclerka Angela Merkel, britanska premierka Theresa May in tudi novi italijanski premier Giuseppe Conte, ki je sicer sprva pobudo podprl. So pa evropski voditelji dopustili možnost vzpostavitve dialoga z Moskvo.

Trump: Rusija je preveč pomembna država, da bi jo izolirali

Rusija je bila iz skupine G8 izključena leta 2014 po priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, tako da ta skupina sedaj združuje samo sedem držav. Trump je vrnitev Rusije v skupino predlagal, ker da je preveč pomembna država, da bi jo lahko izolirali. "Morali bi dovoliti Rusiji nazaj. Ker bi morali imeti Rusijo za pogajalsko mizo," je dejal.

S tem pa je prilil še dodatno olje na ogenj v odnosih z zaveznicami v skupini, ki so že sedaj napeti zaradi ameriške uvedbe carin na aluminij in jeklo.

V skupini sedmih najrazvitejših industrijskih držav so Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Japonska in ZDA. Rusija se je skupini priključila leta 1997.