Evropsko stališče proti vrnitvi Rusije v G7

Voditelji evropskih članic skupine sedmih najrazvitejših držav sveta (G7) so družno zavrnili današnjo pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi v to skupino znova sprejeli Rusijo, so sporočili iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Trumpa so skupaj zavrnili tako Macron kot nemška kanclerka Angela Merkel, britanska premierka Theresa May in tudi novi italijanski premier Giuseppe Conte, ki je sicer sprva predlog celo podprl. "Skupno evropsko stališče je proti vrnitvi Rusije," je povedal eden visokih svetovalcev Macrona. Evropski voditelji so sicer "pustili možnost vzpostavitve dialoga z Moskvo", je še dodal.

Trump: Rusiji bi morali dovoliti nazaj

Rusija je bila iz skupine G8 izključena leta 2014 po priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, tako da ta skupina zdaj združuje samo sedem držav. Trump pa je danes pred odhodom na vrh skupine G7 v kanadskem mestu La Malbaie predlagal, da bi se Rusija lahko vrnila. Menil je, da je preveč pomembna država, da bi jo lahko izolirali. "Rusiji bi morali dovoliti nazaj. Ker bi jo morali imeti za pogajalsko mizo," je dejal.

S tem pa je prilil olja na ogenj v odnosih z zaveznicami v skupini, ki so že sedaj napeti zaradi ameriške uvedbe carin na aluminij in jeklo.

Vendar tudi Rusija očitno ni zainteresirana za vrnitev v to skupino. Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, "daje Moskva poudarek drugim formatom". Peskov je že pred dnevi dejal, da se pomen skupine G7 za Rusijo zmanjšuje, narašča pa pomen skupine G20, v kateri aktivno sodeluje.

V skupini sedmih najrazvitejših industrijskih držav so Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, Japonska in ZDA. Rusija se je skupini priključila leta 1997.