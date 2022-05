Lavrov: Regija Donbas je naša prioriteta #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Osvoboditev regije, kjer ležita Doneck in Lugansk, ki ju je Rusija priznala kot neodvisni državi, je absolutna prioriteta," je v intervjuju za francosko televizijo TF1 povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

96. dan vojne v Ukrajini. Lavrov je povedal, da je ruska prioriteta še vedno osvoboditev regije Donbas, kjer ležita mesti Doneck in Lugansk. Voditelji držav članic Evropske unije se bodo danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, ki bo zadnje za premierja Janeza Janšo pred predajo oblasti. V ospredju prvega dne bosta nadaljnja pomoč Ukrajini in energetika.

6.19 Lavrov: Donbas je naša prioriteta

6.15 Voditelji EU prvi dan vrha o Ukrajini, energetiki in sankcijah

Povedal je še, da se morajo glede preostalih ozemelj v Ukrajini in o svoji prihodnosti odločati ljudje, ki tam živijo.

Rusi še naprej napadajo regijo Donbas in jo še naprej osvajajo ter želijo, da ta ostane pod njihovo oblastjo.

Že včeraj so Čečeni trdili, da so deli Donbasa pod nadzorom separatistov, ki jih podpira Moskva. Čečenski voditelj Kadirov je že včeraj trdil, da so ruske sile osvojile Severodoneck, strateško pomembno mesto na vzhodu Ukrajine.

Voditelji držav članic Evropske unije se bodo danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, ki bo zadnje za premierja Janeza Janšo pred predajo oblasti. V ospredju prvega dne bosta nadaljnja pomoč Ukrajini in energetika. Prav tako se ne bodo mogli izogniti razpravi o sankcijah proti Rusiji, potem ko v nedeljo članicam ni uspelo doseči dogovora.

Ena od prvih tem zasedanja bo nadaljnja humanitarna, finančna in vojaška pomoč Ukrajini, kjer se bo voditeljem EU prek videopovezave pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Govorili bodo predvsem o vprašanju finančne pomoči Ukrajini pri zagotavljanju njene likvidnosti. Po navedbah virov pri EU bodo poskušali doseči načelni dogovor o zagotovitvi dodatne makrofinančne pomoči Ukrajini v višini do devet milijard evrov, ki jo je predlagala Evropska komisija.

Voditelji bodo danes govorili še o načrtu Evropske komisije za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU, v ospredju katerega je okrepitev uporabe obnovljivih virov energije. Poleg tega predvideva povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter naložbe v infrastrukturo in povezave med električnimi omrežji.

Predvidoma bodo predsedniki vlad in držav članic EU komisijo pozvali tudi k preučitvi možnosti uvedbe kapice za cene energije, a v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, navajajo viri.

Obenem se ne bodo mogli izogniti razpravi o šestem svežnju sankcij proti Rusiji, potem ko v nedeljo stalnim predstavnikom članic ni uspelo doseči dogovora. Zadnji predlog predvideva uvedbo embarga samo na rusko surovo nafto, ki jo države uvozijo po morju, ne pa tudi na tisto, ki priteče po naftovodu Družba.