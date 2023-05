Kosovo: ostri odzivi na dogajanje od vsepovsod

Spopadi so izbruhnili v ponedeljek, ko je kosovska policija poskušala s solzivcem razgnati Srbe. Ti so namreč protestirali, da bi albanskim županom, izvoljenim na nedavnih spornih volitvah, preprečili, da bi prevzeli položaj v večinsko srbskih mestih na severu Kosova.

Spopadi so izbruhnili v ponedeljek, ko je kosovska policija poskušala s solzivcem razgnati Srbe. Ti so namreč protestirali, da bi albanskim županom, izvoljenim na nedavnih spornih volitvah, preprečili, da bi prevzeli položaj v večinsko srbskih mestih na severu Kosova. Foto: Reuters

"Nasilje v kakršnikoli obliki je nesprejemljivo, vključno z nasiljem nad pripadniki Kforja, ki so napoteni za zagotavljanje varnega okolja v skladu z resolucijo ZN 1244," je v izjavi, v kateri je obsodila dogajanje na Kosovu, zapisala vodja UNMIK Caroline Ziadeh. Pozvala je k umiritvi napetosti in iskanju vzdržnih političnih rešitev.

Ziade je izrazila solidarnost s Kforjem in zaželela hitro okrevanje vsem, ki so bili poškodovani v ponedeljkovih spopadih z lokalnimi Srbi v Občini Zvečan na severu Kosova, ter poudarila, da je treba za vsako ceno preprečiti izgubo življenj. Pozvala je k umiritvi razmer in dejanjem, ki bodo vodila k napredku in vzdržnim političnim rešitvam. V izjavi še piše, da bo UNMIK še naprej tesno sodeloval z vsemi mednarodnimi predstavniki na terenu.

Oglasila se je tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in dejala, da so napadi na Kfor popolnoma nesprejemljivi. "Ključnega pomena je, da se izognemo nadaljnjim enostranskim dejanjem kosovskih oblasti in da vse strani nemudoma stopijo korak nazaj, da bi prispevale k zmanjšanju napetosti," je med drugim zapisala.

Po poročanju prištinskega portala Demokracia albanskih županov Zubin Potoka in Zvečanov danes ne bo v pisarnah v stavbah občin.

S prstom kažeta eden na drugega

Aleksandar Vučić se je po telefonu pogovarjal z visokim predstavnikom Evropske unije za zunanjo politiko in varnost Josepom Borrellom ter podpredsednikom Sveta ministrov in ministrom za zunanje zadeve Italije Antoniom Tajanijem in ju seznanil z vsem, kar se dogaja na Kosovu in Metohiji. Dejal je, da je to organiziral Albin Kurti in da so za to "vsi vedeli več dni", so sporočili iz srbskega predsedstva.

Na drugi strani je predsednik kosovske vlade Albin Kurti ocenil, da na severu Kosova niso bila organizirana mirna zborovanja, temveč "protesti skrajnežev v režiji uradnega Beograda". "Grafiti srbskega nacionalističnega, šovinističnega in prokremeljskega značaja skupaj z zamaskiranimi skrajneži, ki vandalizirajo in napadajo vse, kar ni srbsko, so glavni pokazatelji motiva za nasilna dejanja," je v sporočilu zapisala kosovska vlada.

Nekdanji ameriški veleposlanik v Srbiji Michael Kirby pa je dejal, da blaginja prebivalcev na severu Kosova ni glavni dejavnik v razmišljanju niti kosovskega premierja Albina Kurtija niti srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Srbi v Zvečanu protestirali proti izidom volitev

Župani so bili na lokalnih volitvah, ki so jih kosovske oblasti izvedle 23. aprila, izvoljeni v štirih občinah z večinskim srbskim prebivalstvom, ki so volitve množično bojkotirale – udeležilo se jih je le okoli 1.500 volivcev od okoli 45 tisoč registriranih.

Protestniki zahtevajo tudi umik specialnih policijskih enot, ki so bile na območje napotene pred dnevi. Razmere so se zaostrile v Zvečanu, ko so specialci skupini protestnikov preprečili vstop v prostore mestne uprave. Vrgli so šok bombe in solzivec, protestniki pa so odgovorili s kamenjem in steklenicami. Na obeh straneh so številni poškodovani.