Kontroverzni avstrijski politik se je za reševanje z jahte zahvalil tudi Slovencem

Včeraj je jahto pri hrvaškem mestu Biograd na moru zajel požar in jo povsem uničil, pri reševanju pa so pomagali tudi Slovenci. Na njej je bil tudi znan avstrijski politik Heinz-Christian Strache, ki je na Facebooku zapisal, da so imeli srečo, da so jo odnesli brez poškodb, tudi zaradi pomoči turistov.

Požar je 20-metrsko jahto zajel včeraj dopoldne, nekaj sto metrov od obale, črn dim pa se je dvigal visoko nad obalo. Jahta je v dobre pol ure povsem pogorela. Potniki so se reševali tudi s skokom v morje, s seboj pa so vzeli le najnujnejše stvari.

Na krovu so bili nemško govoreči potniki, med njimi pa je bil tudi nekdanji avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache, ki ga je s položaja odnesla afera Ibiza, kjer se je z Rusinjo dogovarjal za sodelovanje z vlado v zameno za politično podporo.

Strache je na družbenem omrežju Facebook objavil daljši zapisal včerajšnjega dogodka in se zahvalil mimoidočim, ki so jim pomagali pri reševanju.

"Z otroki in prijatelji smo bili od četrtka do nedelje na jahti na Hrvaškem. V nedeljo okrog 9.45 smo doživeli pravo morsko dramo. Črn dim se je dvigoval iz strojnice. Kapitan in preostali smo poskušali pogasiti ogenj z aparati za gašenje," je uvodoma zapisal Strache.

Nato se je zahvalil vsem lokalnim prebivalcem, Slovencem in pa trojici Avstrijcev, ki so jim pomagali pri reševanju in omogočili, da so se vsi nepoškodovani rešili.

Na Ibizi se je dogovarjal z domnevno hčerko ruskega oligarha

Foto: Reuters Strache se je v afero ujel leta 2017, pred volitvami. Posnetek je v javnost prišel leta 2019, na njem pa je Strache v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore njegovi stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica in da želi v Avstriji vložiti okoli 250 milijonov evrov.

Predlagala je nakup 50 odstotkov delnic avstrijskega tabloida Kronen Zeitung, da bi dosegla poročanje, naklonjeno svobodnjakom. Strache ji je v primeru vstopa v vlado obljubil javna naročila, ki jih je doslej dobival gradbinec Strabag. Nakazilo donacije ji je predlagal prek človekoljubnega sklada, da bi ga prikrili pred računskim sodiščem.

Novico o videoposnetku sta objavila nemški dnevnik Süddeutsche Zeitung in revija Der Spiegel. Srečanje, ki se ga je udeležil tudi tedanji vodja polanske skupine Avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ) Johann Gudenus, naj bi bilo v vili na španskem otoku Ibiza.

Afera Ibiza je v Avstriji poskrbela za pravi politični pretres. Stracheja je odnesla s položaja podkanclerja in predsednika FPÖ ter privedla do padca vlade.