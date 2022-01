Ko se medeni tedni spremenijo v katastrofo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medeni tedni mladoporočencev Marelize in Ryana Dreyerja so se spremenili v katastrofo. Ko sta zaljubljenca ob morju hotela narediti popolno fotografijo, ju je zajel val in potisnil po ostrih skalnatih pečinah. Namesto uživanja na plaži sta zakonca pristala v bolnišnici.