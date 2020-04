Trump: Svet bo kmalu izvedel resnico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je na novinarski konferenci v Beli hiši povedal, da je seznanjen z zdravstvenim stanjem severnokorejskega voditelja Kim Jong Una in da bo javnost kmalu izvedela več podrobnosti.

Na včerajšnji novinarski konferenci v Beli hiši so ameriškega predsednika Donalda Trumpa vprašali, ali je seznanjen z zdravstvenim stanjem 36-letnega severnokorejskega voditelja Kim Jong Una, ki naj bi bil po operaciji srca in ožilja v kritičnem stanju.

Zdravstvene težave zaradi debelosti

"Lahko vam povem, da vem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, vendar o tem ne morem govoriti. Želim mu vse dobro. S Kimom imava zelo dober odnos in če ne bi bil jaz predsednik, bi bili zelo verjetno v vojni s Severno Korejo."

Kljub temu, da je bil Trump redkobeseden je še dodal, da bo verjetno javnost z njegovim zdravstvenim stanjem seznanjena kmalu. Prejšnji teden so južnokorejski mediji poročali, da je imel Kim operacijo srca ali ožilja 12. aprila. Operirali so ga, ker rad uživa hrano, je predebel, preveč pije, kadi in preveč dela.

Kim se ni udeležil niti praznovanja ob dnevu ustanovitve njihove vojske (Military Foundation Day). Foto: Reuters

Po operaciji so ga preselili v eno izmed njegovih palač, večina zdravnikov pa naj bi graščino zapustila že po nekaj dneh. Ameriški mediji, ki se sklicujejo na ameriške obveščevalne vire, so nato poročali, da naj bi bil Kim v resni nevarnosti. Severna Koreja za zdaj ni komentirala zdravja svojega voditelja.