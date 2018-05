Kitajski start-up v vesolje poslal raketo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski startup Onespace je danes v vesolje izstrelil raketo, kar po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomeni nov korak za kitajsko aeronavtično industrijo, ki vse bolj tekmuje z ameriškimi tekmeci. Raketa je zgodnja delovna različica serije os-x, ki naj bi jih Onespace do konca leta 2020 izdelal 20.

Devet metrov dolga raketa, ki so jo izstrelili iz neznane lokacije na severozahodu Kitajske, je dosegla višino 273 kilometrov in padla nazaj na Zemljo. Pri Onespace načrtujejo, da bodo rakete iz serije os-x do konca leta 2020 sposobne ponesti sto kilogramov težak tovor 800 kilometrov nad Zemljino površje.

Dejavni so tudi v hitrorastočem segmentu mikrosatelitov, kjer želijo konkurirati z raketo serije M. Tudi ta je še v razvoju, preizkušanja pa še niso tako daleč, da bi jo lahko izstrelili v orbito.

Onespace bo imel po mnenju analitikov pri premagovanju ameriških tekmecev vse prej kot lahko delo. Največja konkurenca je verjetno SpaceX Elona Muska, ki želi do leta 2022 doseči Mars. Med njihovimi najbolj ambicioznimi načrti je tudi zamisel o raketnem prevozu ljudi med večjimi mesti na Zemlji, pri čemer bi pot trajala pičle pol ure ali celo manj.

Direktor spletnega trgovca Amazon Jeff Bezos pa ima v lasti vesoljsko podjetje Blue Origin, ki naj bi turistom že letos ponudilo vožnjo v vesolje. Ob tem stavijo tudi na ekologijo, saj naj bi zgradili reciklažno raketo.