Kitajska zaključila vojaške vaje okrog Tajvana

Vaje je Kitajska začela v četrtek, tri dni po inavguraciji novega tajvanskega predsednika Lai Ching-teja, ko je Peking v njegovem nagovoru prepoznal priznanje neodvisnosti.

Vsega skupaj je v vajah, v okviru katerih je kitajska vojska obkolila otok, sodelovalo 111 letal in več deset plovil, je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo.

V petek pozno zvečer je državna televizija CCTV-7 poročala, da je vojska uspešno zaključila operacijo. Glede na navedbe analitikov za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua so se njena plovila tajvanski obali približala bolj kot kadarkoli doslej. Med drugim so preizkušali napade, katerih cilj bi bili tajvanski voditelji, pa tudi pristanišča in letališča.

"Očitna provokacija"

Taipei je danes vaje označil za očitno provokacijo mednarodnega reda. "Nedavna enostranska provokacija Kitajske ne le spodkopava status quo miru in stabilnosti v Tajvanski ožini, ampak je tudi očitna provokacija mednarodnega reda, ki sproža resne skrbi in obsodbe mednarodne skupnosti," je v izjavi zapisal urad tajvanskega predsednika.

Vaje so bile del stopnjevanja kampanje ustrahovanja, v okviru katere je Kaitajska v zadnjih letih izvedla že niz podobnih vaj v bližini Tajvana.

Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 sicer deluje neodvisno od kitajske celine, vendar Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja in napoveduje vnovično vzpostavitev nadzora, po potrebi tudi s silo.