Kitajska preizkusila največjo amfibijsko letalo na svetu #video

Kitajska je danes uspešno preizkusila največje amfibijsko letalo na svetu AG600, ki je dolgo 37 metrov, razpon kril pa znaša skoraj 39 metrov. Letalo bo namenjeno predvsem gašenju gozdnih požarov in reševanju na morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo, ki je poletelo iz letališča v provinci Guangdong blizu Južnokitajskega morja in pristalo osem ur kasneje, je razvilo kitajsko podjetje Aviaton Industry Corporation of China, ki je v lasti države. V izdelavi je bilo skoraj osem let.

Kitajska bo letalo po vsej verjetnosti uporabljala tudi v vojaških in pomorskih operacijah v Južnokitajskem morju, kjer je komunistični režim v zadnjih letih znatno okrepil svojo prisotnost. Zaradi ozemeljskih zahtev se je Kitajska zapletla v spore z več državami v regiji, med drugim z Vietnamom, Filipini in Tajvanom. Trgovske poti, ki potekajo skozi to morje, letno dosegajo vrednost okoli pet bilijonov dolarjev (4,2 bilijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za nov korak v obsežni modernizaciji kitajske vojske, ki jo od začetka mandata leta 2012 zagovarja predsednik Xi Jinping. Ta je pozval k večjim investicijam in inovacijam tako v kopenski kot pomorski vojski. Z dva milijona vojaki je kitajska vojska največja na svetu, vendar pa po tehnološki dovršenosti ne more konkurirati z drugimi bolj modernizirani, kot je na primer ameriška.