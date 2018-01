Kimova novoletna stilska preobrazba

Kim je namreč presenetil tudi z izbiro svojih oblačil za nagovor, saj se je pred kamerami pojavil v svetlosivi obleki, s katero je zamenjal bolj temna oblačila, v katerih se je pojavljal doslej in ki jih je nosil že njegov oče Kim Džong Il. S tem pa je sprožil ugibanja, ali hoče s stilsko preobrazbo omiliti svojo podobo.

"Kim Džong Unova obleka v zahodnjaškem slogu in svetlejša očala ter tudi dejstvo, da ni nosil priponk svojega očeta in deda (Kim Ila Sunga, ustanovitelja severne Koreje, op. a.) kažejo njegovo samozavest in stabilnost. Sporočajo, da ima vse pod nadzorom," je za AFP povedal profesor Yang Moo Jin z Univerze severnokorejskih študij v Seulu.

"Veliko se ugiba o tem, da poskuša Severno Korejo prikazati bolj moderno in povezano. Maoistična oblačila njegovega očeta so videti smešno v 21. stoletju," pa je za New York Times povedal Robert Kelly z univerze Pusan in Kima opisal kot bančnika v Armanijevi obleki.

Kima smo bili doslej vajeni v temnejših oblačilih. Foto: Reuters

"Sprememba od prejšnjih temačnih maoističnih oblek k mehkejšim tonom zahodnjaških oblačil se zdi kot poskus, da bi poudarili mirovniško plat govora," pa so menili v južnokorejskem Korejskem institutu za nacionalno zedinjenje.

Kim je v govoru, v katerem je sicer posvaril predvsem ZDA, da je na njegovi mizi jedrski gumb, hkrati povabil Južno Korejo k pogovorom in napovedal, da bi lahko njegova država poslala svojo ekipo športnikov na olimpijske igre, ki se bodo februarja začele v južni sosedi.

Ali je šlo za bolj spravljiv ton govora ali pa Kimovo novo stilsko podobo, Južna Koreja je pozitivno odgovorila na povabilo in ponudila severni sosedi, da se njuni visoki predstavniki sestanejo prihodnji teden.

Da pa Kimova stilska preobrazba nikakor ne pomeni, da namerava spremeniti jedrsko politiko svoje države, dokazuje ledena skulptura v obliki rakete Hwasong-15, ki so jo razstavili na ledenem festivalu v Pjongjangu.



Severna Koreja za raketo Hwasong-15 trdi, da bi lahko dosegla celinsko ozemlje ZDA.