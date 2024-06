Kijev zanika ruske navedbe o zavzetju vasi na severu Ukrajine

Zelenski je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zanikal trditve Ramzana Kadirova, ki je v nedeljo dejal, da so ruske sile zavzele vas Riživka v regiji Sumi na severu Ukrajine neposredno ob ruski meji. Odziva iz Moskve za zdaj ni bilo.

Po besedah ukrajinskega predsednika gre za poskus propagandne operacije. Dodal je, da imajo ukrajinske sile v regiji Sumi "popoln nadzor", ruske sabotažne skupine, ki so tam delovale, pa so bile "uničene".

Regija Sumi leži ob meji z Rusijo na severu Ukrajine in od začetka vojne leta 2022 ni doživela večjega ruskega kopenskega napada. Zelenski je ob tem ponovil, da najtežji boji potekajo v industrijski regiji Doneck na vzhodu in da ukrajinske sile delajo vse, da bi tam stabilizirale svoje položaje.

Iz ruske regije Belgorod znova poročajo o ukrajinskih napadih

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem danes zatrdilo, da ruske sile še naprej prodirajo globlje v regijo Doneck in so zavzele vas Staromajorskoje, ki leži na jugozahodnem robu regije Doneck. Rusija naj bi se ob zastoju kopenske ofenzive v regiji Harkov na severu države znova osredotočila na vzhodni in južni del fronte.

Iz ruske regije Belgorod ob meji z Ukrajino medtem znova poročajo o ukrajinskih napadih, v katerih je bilo danes v mestu Šebekino po navedbah tamkajšnjega guvernerja Vjačeslava Gladkova ranjenih najmanj sedem ljudi, med njimi novinar televizijske mreže Rosija 24.

Preberite še: