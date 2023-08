Katastrofalne poplave na Kitajskem, umrlo že najmanj 30 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poplavah v kitajski provinci Habei je umrlo najmanj deset ljudi, so danes sporočile oblasti in dodale, da jih pogrešajo še 18. S tem se je skupno število smrtnih žrtev nedavnih hudih nalivov na severu Kitajske povzpelo na najmanj 30.

Kitajsko je konec julija dosegla nevihta Doksuri, zaradi katere so v prestolnici zabeležili najobilnejše deževje od začetka meritev pred 140 leti. Še zlasti je bilo prizadeto mesto Baoding v provinci Hebei, ki meji na Peking.

Tam so lokalne oblasti poročale o več smrtnih žrtvah, do jutranjih ur pa so iz ogroženih območij evakuirali že več kot 600 tisoč od 11,5 milijona prebivalcev.

Močno deževje je sicer zajelo tudi regije ob meji z Rusijo in Severno Korejo. V Pekingu medtem še vedno ostaja v veljavi rdeči alarm.