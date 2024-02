Katastrofa v Čilu. V beg prisiljenih na stotine ljudi, več mrtvih.

V požarih, ki divjajo v osrednjem in južnem delu Čila, je umrlo najmanj 19 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti in opozorile, da bo število žrtev verjetno še naraslo, saj se ognjeni zublji še naprej širijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požari divjajo v turistični regiji Valparaiso, ki leži ob obali približno sto kilometrov od glavnega mesta Santiago de Chile. Do zdaj so opustošili na tisoče hektarjev gozdov, obalna mesta pa zavili v gosto meglo sivega dima in ljudi prisilili, da so zapustili svoje domove.

"Devetnajst ljudi je mrtvih," je dejala notranja ministrica Carolina Toha in opozorila, da je poročilo o smrtnih žrtvah začasno. Povedala je, da je aktivnih 92 požarov, po vsej državi pa je zgorelo 43 tisoč hektarjev gozdov, je poročala STA.

Izredne razmere

Požari so do zdaj uničili tisoč hiš v različnih delih regije, kjer je predsednik Gabriel Boric razglasil izredne razmere, da bi mobiliziral potrebna sredstva za gašenje.

"Za gašenje gozdnih požarov bodo na voljo vsi tehnični in kadrovski viri, saj je vedno na prvem mestu varnost družin. Ne bomo jih pustili samih," je sporočil na družbenem omrežju X.

Oblasti so danes v več mestih na območju odredile policijsko uro, da bi pospešile prihod služb za nujno pomoč, poroča AFP.