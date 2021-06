Katastrofa: pod ruševinami umrlo enajst oseb, med njimi osem otrok #video

V ruševinah bi bilo lahko ujetih še več ljudi, zato reševalci še iščejo pogrešane. Po zadnjih informacijah je bilo ranjenih osem oseb, ki so jih odpeljali v bližnje bolnišnice. ''Zrušila se je trinadstropna stavba in padla na stavbo pred njo. Doslej smo rešili osemnajst ljudi, enajst jih je umrlo,'' je dejal namestnik policijskega komisarja Dilip Sawant.

A dilapidated three-story building in India has collapsed after heavy monsoon rains, killing at least 11 people and injuring seven others, according to police. Dozens of rescuers in Mumbai were clearing the debris as they searched for survivors. https://t.co/1SytLO3Rgy