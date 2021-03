Katastrofa: "Kanclerkina hiša v plamenih"

Ponoči objavljeni uradni rezultati so potrdili ne le poraz, ampak tudi velike izgube in do zdaj najslabši rezultat za konservativno CDU na nedeljskih volitvah v nemških zveznih deželah Porenje - Pfalška in Baden-Württemberg. V prvi so slavili socialdemokrati (SPD), v drugi Zeleni. Vsekakor gre za hud udarec CDU pred septembrskimi zveznimi volitvami.

V Baden-Württembergu so po preštetju glasovnic v vseh volilnih okrožjih Zeleni pod vodstvom dolgoletnega ministrskega predsednika te zvezne dežele Winfrieda Kretschmanna prepričljivo slavili z rekordnih 32,6 odstotka glasov. Podpora jim je v primerjavi z volitvami leta 2016 narasla za 2,3 odstotne točke. CDU je zbrala le 24,1 odstotka glasov, 2,9 odstotne točke manj kot pred petimi leti. SPD je z 11 odstotki na tretjem mestu, piše STA.

Največ je sicer v primerjavi z letom 2016 je izgubila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je tokrat zbrala 9,7 odstotka glasov oziroma 5,4 odstotne točke manj.

Kar štiriodstotni padec podpore CDU

V Porenju - Pfalškem je medtem do zdaj vladajoča SPD, na čelu katere je priljubljena ministrska predsednica Malu Dreyer, zbrala kar 35,7 odstotka glasov, medtem ko jih je CDU le 27,7 odstotka, kar je v primerjavi s prejšnjimi volitvami kar štiriodstoten padec. Sledili so Zeleni z 9,3 odstotka, AfD z 8,3 odstotka, kar je občutno manj kot leta 2016, liberalci (FDP) s 5,5 odstotka in Svobodni volivci (FW) s 5,4 odstotka glasov.

V obeh deželah se tako obeta nadaljevanje dozdajšnjih koalicij - v Baden-Württembergu Zelenih in CDU ter v Porenju - Pfalškem t. i. koalicije semaforja oziroma rdeče SPD, Zelenih in rumene FDP.

Najslabši volilni rezultat do zdaj: "Kanclerkina hiša je v plamenih"

Po poročanju nemških medijev so tako konservativci nemške kanclerke Angele Merkel v obeh zveznih deželah dosegli najslabši volilni rezultat do zdaj, kar bo nedvomno vplivalo tako na razvoj dogodkov v sami stranki kot tudi širše na nemškem političnem prizorišču. Še posebej v luči bližajočih se zveznih volitev, na katerih se Merklova po 16 letih ne bo znova potegovala za kanclerski položaj.

Prvi odzivi strankarskih veljakov v nedeljo zvečer so bili pričakovani. "To je super začetek supervolilnega leta," je dejal vodja Zelenih Robert Habeck. Kanclerski kandidat SPD in zdajšnji podkancler Olaf Scholz je tudi že omenil morebitno spremembo vladne koalicije na zvezni ravni, ki jo zdaj skupaj s CDU/CSU sestavlja njegova stranka. "Povsem jasno je, da se je danes pokazala ta možnost," je izjavil v pogovoru za televizijo ARD in dodal, da je očitno v Nemčiji mogoča tudi "večina brez unije".

"Tako ne gre več naprej," je nedeljske izide medtem komentiral nemški Spiegel in dodal, da "je kanclerkina hiša v plamenih". Prva točka na dnevnem redu CDU bi zdaj morala biti odločitev, kdo bo stranko oziroma njeno unijo z bavarsko CSU vodil na zveznih volitvah.

Najočitnejša izbira ostaja novi vodja CDU Armin Laschet, ki pa mu manjka širša podpora. Kritiki mu očitajo, da nima lastnega prepoznavnega političnega profila in da ostaja preveč v senci Merklove. Ankete so tako bolj naklonjene priljubljenemu bavarskemu ministrskemu predsedniku Markusu Söderju, ki pa se za zdaj še ni jasno izrekel, ali je sploh pripravljen prevzeti vlogo kanclerskega kandidata. Odločitev bodo v uniji po napovedih sprejeli po veliki noči.

Nemška javnost vse bolj nezadovoljna

Mediji sicer poraz CDU pripisujejo tudi odzivu zveznih oblasti na pandemijo covid-19, s katerim je nemška javnost v zadnjem času vse bolj nezadovoljna - predvsem zaradi po mnenju mnogih prepočasnega cepljenja, prepoznega začetka množičnega hitrega testiranja prebivalstva in obenem naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom ter vse glasnejših napovedi tretjega vala, čeprav v državi že več mesecev veljajo strogi zajezitveni ukrepi.

Poleg tega sta jo uniji CDU in CSU tik pred volitvami zagodli še ločeni aferi z dobavo zaščitnih mask, pri kateri naj bi se okoristili njuni poslanci.

Dpa poleg tega navaja mnenje analitikov, da sta deloma za slab volilni izid CDU kriva tudi vodilna kandidata te stranke v obeh zveznih deželah, saj sta se pokazala kot "brezbarvna" in ne dovolj kompetentna.