Kanada z AstraZeneco ne bo cepila mlajših od 55 let

Kanadska svetovalna skupina za cepljenje je priporočila, da se mlajših od 55 let ne cepi s cepivom proti novemu koronavirusu podjetja AstraZeneca. Za to so se odločili po poročilih o krvnih strdkih pri cepljenih s tem cepivom v drugih državah.

"Obstaja velika negotovost glede koristi AstraZenecinega cepiva za odrasle do 55. leta starosti," je povedal namestnik vodje kanadske agencije za javno zdravje Howard Njoo. "Zaustavljamo uporabo tega cepiva pri mlajših od 55 let, medtem ko čakamo na nadaljnjo oceno tveganj in koristi," je dejal po poročanju STA.

Proizvajalca bodo pozvali, naj izvede podrobno oceno koristi in tveganj glede na starostno skupino in spol.

Kdor se je cepil, se mora posvetovati z zdravnikom

Tiste, ki so cepivo AstraZenece prejeli v zadnjih 20 dneh, so pozvali, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Do zdaj v Kanadi ni bilo zaznanih primerov krvnih strdkov," je povedala Supriya Sharma s kanadskega ministrstva za zdravje. "Smo pa v bili v okviru našega mednarodnega sodelovanja opozorjeni, da so o tovrstnih primerih poročali v Evropi," je dodala.

Na kanadski svetovalni skupini za cepljenje so pojasnili, da se je večina hudih stranskih učinkov cepljenja pojavila pri ženskah, mlajših od 55 let. Pojavili so se od štiri do 16 tednov po cepljenju.

Podobna odločitev tudi v Franciji

Da se z AstraZenecinim cepivom cepi samo starejše od 55 let, so že sredi marca priporočile francoske zdravstvene oblasti. Za to so se odločile, ker se zelo resne motnje strjevanja krvi po cepljenju s tem cepivom pojavljajo pri mlajših od 55 let, večinoma gre za ženske, poroča STA.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je pred tem sporočila, da v proučevanju varnosti cepiva tega britansko-švedskega podjetja niso mogli povsem izključiti povezave med cepivom ter redkimi in neobičajnimi, a zelo resnimi motnjami strjevanja krvi. So pa zagotovili, da cepivo ni povezano s splošnim povečanjem tveganja za trombembolične dogodke ali krvne strdke. Cepivo je po oceni Eme varno in učinkovito.

Večina evropskih držav je po tej odločitvi Eme nadaljevala cepljenje z AstraZenecinim cepivom, Danska in Norveška pa zaradi resnih motenj strjevanja krvi še vedno ne cepita z njim.