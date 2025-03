Pomembnejši dogodki dneva:



6.45 Kallas v luči novih napadov v Izrael in Palestino

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU se bo srečala z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom, zunanjim ministrom Gideonom Sarom in opozicijskim voditeljem Jairjem Lapidom, v Jeruzalemu bo obiskala tudi spominski center holokavsta Jad Vašem, so v nedeljo sporočili iz njenega urada.

Na palestinski strani ima Kallas predvidena srečanja s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in premierjem Mohamedom Mustafo. V Ramali se bo prav tako srečala z vodjama dveh misij EU v Palestini.

"Misija bo priložnost za razpravo o vojni v Gazi, opozorilo na pomen neoviranega dostopa in stalnega razdeljevanja humanitarne pomoči v velikem obsegu v in po vsej Gazi ter poziv k takojšnji vrnitvi k polnemu izvajanju sporazuma o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev," so zapisali v uradu visoke zunanjepolitične predstavnice EU.

Izrael je v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je veljala od 19. januarja. Prav tako je sprožil obširne kopenske operacije.