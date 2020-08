Kalifornija znova v ognju #foto #video

Kalifornijski gasilci se znova borijo proti množici požarov v naravi, ki so večinoma izbruhnili zaradi strel, vroč veter pa jih širi naokrog. Najhuje je na severu države, do zdaj so našteli 367 požarov v naravi, od tega 23 večjih. V 72 urah do srede je v Kaliforniji udarilo 11 tisoč strel.

Mesto San Francisco je v pepelu in dimu, saj gori vsepovsod okrog, le na zahodu ne, kjer pa je Tihi ocean. Severno od mesta gori požar, ki so ga krstili LNU in je sestavljen iz več požarov, ki so jih zanetile strele. Zajel je pet okrožij, požgal 186 kvadratnih kilometrov površin in uničil 50 objektov, predvsem v mestu s 100 tisoč prebivalci Vacaville med San Franciscom in Sacramentom, piše STA.

Prebivalce redno evakuirajo

Požar je v sredo preskočil državno avtocesto številka 80 in za nekaj časa prekinil promet v obe smeri, prebivalce delov Vacavilla pa redno evakuirajo, odvisno od smeri vetra.

Vzhodno od mesta divja 20 različnih požarov, ki so jih zanetile strele, in ta kompleks so krstili za SCU. Ogroža 1400 objektov, do srede zvečer pa je požgal 344 kvadratnih kilometrov površin. Južno od mesta divja 22 požarov, ki so zajeli okrožji San Mateo in Santa Cruz. Ti požari so se začeli daleč od ljudi, vendar pa jih veter potiska proti naseljem, v sredo je bil izdan ukaz za evakuacijo 22 tisoč ljudi, piše STA.

Foto: Reuters

Na jugu države že več kot teden dni divja požar, ki se je razširil na 100 kvadratnih kilometrov in ogroža 4570 objektov severno od mesta Los Angeles. V osrednji Kaliforniji v okrožju Fresno pa se je med akcijo gašenja zrušil helikopter, pri čemer je umrl pilot. Reševalci do trupla v sredo še niso mogli, ker se je zrušil sredi požara, še poroča STA.

Foto: Reuters