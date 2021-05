Kako si bosta zakonca Gates razdelila premoženje?

Melinda in Bill Gates sta se spoznala leta 1987, poročila pa sta se sedem let kasneje.

Gates je novico o razhodu objavil na družbenem omrežju Twitter in v daljšem pismu zapisal, da sta z ženo Melindo temeljito razmislila o prihodnosti in se odločila, da njun partnerski odnos ne more več napredovati in da se zato razhajata.

Za zdaj še ni znano, kako se bo delilo 107 milijard evrov težko premoženje. Sporočila sta le, da bosta še naprej sodelovala pri Bill & Melinda Gates Foundation, največji zasebno financirani dobrodelni organizaciji na svetu.

Ena največjih ločitvenih pogodbo v zgodovini

Foto: Reuters Ob sveži novici ločitve Gatesa tako ni znano, ali sta zakonca podpisala predporočno pogodbo, ko sta je se poročila leta 1994, njuna ločitev pa bo verjetno ena največjih ločitvenih pogodbo v zgodovini.

Po poročanju nekaterih ameriških medijev naj preporočne pogodbe ne bi podpisala, imela pa naj bi ločitveno pogodbo, v kateri je določeno, kako se bo delilo njuno premoženje.

Gates je Microsoft ustvaril leta 1975, 20 let kasneje pa je prvič postal najbogatejši človek na svetu po merjenju revije Forbes.

V Washingtonu, kjer živi družina, velja pravilo, da se vsa sredstva, ki jih je katerakoli stranka pridobila med poroko, štejejo za skupna in se med ločitvijo enakomerno razdelijo, razen če sta osebi podpisali predporočno pogodbo. V razhodu lastnika Amazona Jeffa Bezosa in takratne njegove žene Mackenzie, je ta dobila četrtino njegovih delnic v Amazonu. V primeru Gatesa pa bi vsakemu, če bi se premoženje delilo na pol, ostalo okrog 54 milijard evrov.