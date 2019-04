Kako na prisluškovalne afero gledajo na Hrvaškem? #video

Poglejmo na afero iz hrvaške strani: Gre za zaroto, ki so jo proti Hrvatom skupaj pripravili Slovenci in Bosanci. Tako odmeva po hrvaškem saboru, kjer vztrajno ponavljajo, da hrvaška politika z vsem skupaj nima čisto nič. Vse skupaj naj bi se začelo v Bosni in Hercegovini.

Spomnimo, bosanski Žurnal je prvi objavil zgodbo, da hrvaška obveščevalna agencija SOA novači salafiste, islamske skrajneže, da bi tako omajali oblast v Bosni. Kot je razkril Žurnalov novinar Avdo Avdič, so jih novačili tudi pri nas, zato da bi v Bosno pretihotapili orožje.

Hrvaška naj bi tako dobila povod za obračun z domnevnimi teroristi v sosednji državi, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Foto: Planet TV V nasprotju z Bosno in Hercegovino je na strani novinarjev stala skoraj celotna država, poroča bosanska televizija Adisa. Očitno slovenski primer potrjuje zgodbo Žurnala, pove Avdo Avdić, novinar, ki je razkril zgodbo o novačenju.

"Če vzamemo v zakup, da so Slovenci vse dokumentirali, celo zapisali, da so hrvaški podjetniki, ki na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini obvladujejo določene medije, da so oni v imenu hrvaške vlade izvajali pritisk na slovenske novinarje ter od njih zahtevali, da ne objavijo tega, kar je objavil Žurnal, to dokazuje, da na vsak način poskušajo prikriti zgodbo," razlaga Avdić.

Premalo dokazov za začetek preiskave

Bosansko tožilstvo je sicer sklenilo, da nima dovolj dokazov za začetek kakršnekoli preiskave. A da je vsebina informacij resna, potrjuje nekdanji direktor Federalne Uprave Policije in nekdanji vodja protiteroristične skupine v Bosni in Hercegovini.

"Problem sam po sebi je že to, da o teh dogodkih govorijo v Sloveniji. To pomeni, da so očitno te osebe oziroma tisti del strukture na enak ali podoben način izvajali obveščevalne dejavnosti na ozemlju nekaterih drugih držav Evropske unije, kar je samo po sebi slabo," meni Zlatko Miletić, bivši direktor Federalne Uprave Policije.

Foto: Bojan Puhek

Hrvaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Željko Komšić je sicer že pozval hrvaške uradnike, naj ustavijo preganjanje bosanskih državljanov. Na afero so se sicer najmanj odzvali v stranki Hrvaške demokratske skupnosti Bosne in Hercegovine, saj je član te stranke Mijo Krešić neposredni igralec zgodbe.

"V državi imamo institucije, ki lahko podajo strokovno mnenje iz pravnega vidika. Zadnjič ste videli, kako se razlikujejo informacije med institucijami, to kaže, kako resni smo," meni Dragan Čović, predsednik stranke HDZ BiH.

Hrvaška zastopnica v Evropskem parlamentu: Vse to je laž

"Vse to so lažne novice. Mislim, da bi tožilstvo moralo preučiti takšne obtožbe, ki ustvarjajo vzdušje brez arbitrarnih odnosov," pa meni Željana Zovko, zastopnica Hrvaške v Evropskem parlamentu.

V Bosni še dodajo, da bi morala biti Slovenija primer njihovim organom, da je treba kaznovati tiste, ki afero začnejo, ne pa tistih, ki jo razkrijejo, so še poročali na Planetu.