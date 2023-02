Kajenje bodo prepovedali tudi v Federaciji BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Federaciji BiH, entiteti Bosne in Hercegovine, bo od 20. maja v skladu z novim zakonom prepovedano kajenje v zaprtih javnih prostorih, na delovnih mestih, v javnem prevozu in osebnih avtomobilih, v katerih bodo tudi mladoletniki, poročajo lokalni mediji.

Zakon je sicer začel veljati lani maja, a ga bodo v skladu z določenim prehodnim obdobjem začeli izvajati maja letos, poroča sarajevski portal Klix.

Z majem bo sicer veljal samo za fizične, ne pa tudi za pravne osebe, ki imajo čas za dokončno uveljavitev sprememb do novembra. To v praksi pomeni, da bo gostinec v tem prehodnem obdobju lahko opozoril gosta na prepoved kajenja, če je ta ne bo upošteval, pa ga lahko pospremi iz lokala in mu ne postreže. Če bo imel težave, lahko pokliče policijo.

V prehodnem obdobju tudi še ne bodo izrekali kazni niti gostom niti gostincem. Za fizične osebe je sicer predvidena kazen 100 konvertibilnih mark (50 evrov), za pravne osebe pa do 5.000 konvertibilnih mark (okoli 2.500 evrov).

Še naprej bo dovoljeno kajenje na psihiatričnih oddelkih, v ustanovah za paliativno oskrbo in domovih za starejše, v zaporih pa samo v za to določenih prostorih. Dovoljeno bo tudi na letališčih v kadilnicah.

Kajenje bo v namestitvenih objektih dovoljeno v ločenih, za to namenjenih prostorih. Lokali, kjer prodajajo samo pijačo, bodo lahko v celoti kadilski ali nekadilski.

Zakon bo veljal za kajenje tobaka, tobačne in druge izdelke, kot so vodne pipe, pa tudi elektronske cigarete in rastlinske proizvode za kajenje.

V Republiki Srbski zakon ne bo veljal

Predsednik Združenja hotelirjev in lastnikov restavracij v BiH Amir Hadžić je za portal Radio Sarajevo izrazil ogorčenje nad zakonom, ker bo veljal smo za Federacijo BiH in ga niso sprejeli na zvezni ravni. Ukrepi na področju zdravstva so sicer v BiH v pristojnosti entitet. Federacija BiH je poleg Republike Srbske ena od dveh političnih entitet, ki sestavljata državo BiH.

"Nekdo, ki živi v Sarajevu, bo potreboval le nekaj minut do Republike Srbske, kjer bo lahko kadil na javnem kraju," je opozoril. Dejal je, da bi moral zakon veljati na ozemlju celotne države, saj EU, po priporočilu katere so ga sprejeli, ne pozna entitet. Strinja se s skrbjo za zdravje ljudi, a opozarja, da na njihovo zdravje slabo vpliva tudi onesnaženost zraka, za zmanjšanje katere pa ne ukrepajo.

Po uradnih podatkih v BiH kadi kar 44 odstotkov prebivalcev. Tobačne izdelke v državi uporablja skoraj milijon ljudi od skupno 3,5 milijona prebivalcev.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je BiH po številu kadilcev za Srbijo na drugem mestu med državami v Evropi.