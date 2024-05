Kaj se bodo pogovarjali kitajski predsednik Ši, Macron in von der Leynova?

Kitajski predsednik Ši Džinping je v nedeljo prispel v Francijo na uradni obisk, v okviru katerega bo do petka obiskal še Srbijo in Madžarsko.

Prednostna naloga Macrona bo izraziti svarilo pred podpiranjem Rusije, saj so na Zahodu zaskrbljeni, da Moskva pri proizvodnji orožja že uporablja kitajsko tehnologijo in orodje. Ši medtem trdi, da želi sodelovati z mednarodno skupnostjo pri iskanju načinov za reševanje sporov, ki jih je sprožila ruska invazija na Ukrajino, in vztraja, da Kitajska nikakor ni udeležena v konfliktu.

Drugi dan obiska bo namenjen bolj zasebnim pogovorom med predsednikoma Kitajske in Francije, ki bosta skupaj obiskala departma Hautes-Pyrenees ob vznožju Pirenejev in območje, ki ga je Ši obiskoval kot deček, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Francije v Srbijo in na Madžarsko

Pred Šijevim prihodom v Evropo se je Macron v četrtek zvečer v Parizu na zasebni večerji sestal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, ki naj bi Macrona seznanil z vsebino srečanja s Šijem aprila v Pekingu, voditelja pa naj bi se v luči obiska dogovorila tudi o skupnih stališčih.

Kitajski voditelj se bo iz Francije odpravil v Srbijo, kjer ga bo sprejel predsednik Aleksandar Vučić. Nato se bo odpravil še na Madžarsko, kjer bo ostal do petka. Madžarski premier Orban in predsednik Tamas Sulyok naj bi s Šijem razpravljala o dvostranskih političnih in gospodarskih vprašanjih ter mednarodnih zadevah.