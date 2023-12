Kaj je naredil Sergej Bubka, da ga v domovini sovražijo?

Novinarji portala bihus.info so ugotovili, da je Sergej Bubka kmalu po ruskem napadu na Ukrajino v Rusiji registriral podjetje Monblan, ki je kmalu zatem začelo sklepati pogodbe za dobavo goriva okupatorjem v regiji Doneck. Portal je objavil tudi pogodbe, vredne okoli 13 tisoč evrov, in čeprav gre za razmeroma nizke zneske, je sodelovanje z ruskimi okupatorji v Ukrajini nesprejemljivo.

Podjetje Monblan ima v lasti najmanj šest bencinskih črpalk v okupirani regiji Doneck, Bubkov brat Vasilij pa je na vseh pogodbah naveden kot direktor podjetja. Zato je po poročanju ukrajinskih medijev varnostna služba SBU začela preiskavo in Vasilija v odsotnosti obtožila sodelovanja z Rusi in pomoči teroristični organizaciji.

Septembra je Bubka na obtožbe odgovoril s posnetkom, v katerem je dejal: "Vedno sem se boril za Ukrajino, zdaj pa se je proti meni začela kampanja, s katero želijo uničiti moj ugled. Od leta 2014 nisem bil na okupiranem ozemlju. Nisem obiskal sorodnikov, letos pa se nisem mogel udeležiti niti maminega pogreba. S posli na okupiranem ozemlju nimam nič.”

Politico, ki je povzel zgodbo portala bihus.info, se je za komentar obrnil neposredno na Bubkove predstavnike za stike z mediji, a odziva ni bilo.

Sergej Bubka v Monaku živi na veliki nogi. Foto: Gulliverimage

Čeprav je Bubka posle z Rusi v Donecku zanikal, to ni prepričalo Ukrajincev in nekaterih najuglednejših športnikov v državi. Med drugim tudi Jaroslave Mahučih, aktualne svetovne prvakinje v skoku v višino, ki je za Politico povedala, da so se, ko se je vojna začela, ukrajinski športniki povezali in obsodili napad. Tega pa po njenih besedah Bubka ni storil, čeprav so ga večkrat prosili za podporo.

Bubki zamerijo tudi, da v času, ko v Ukrajini divja vojna, živi na veliki nogi v Monaku, v Monte Carlu pa redno obiskuje nogometne tekme AS Monaco, ki ga spremlja iz VIP lože. Klub je v lasti ruskega milijarderja Dmitrija Ribolovleva, za katerega veljajo ukrajinske sankcije, ni pa podvržen sankcijam EU, Monaka ali ZDA.