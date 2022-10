Kadirov ostro zagrozil Zahodu: Uničili jih bomo, kolikor jih je #vŽivo

245. dan vojne v Ukrajini. Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je znova kritiziral napredek ruske invazije na sosednjo Ukrajino in rusko vodstvo označil za šibko. ZDA, Evropsko unijo in zvezo Nato je obtožil "enostranske izdaje" zaradi pošiljanja orožja v Kijev. "Zahod želi Rusijo zdaj spraviti na kolena in jo spremeniti v suženjstvo," je dejal Kadirov in dejal: "Uničili jih bomo, kolikor jih je in kolikor vojakov in tehnologije bodo poslali," je zapisal na aplikaciji Telegram.

KADYROV:



"THERE IS NO LONGER A SPECIAL OPERATION, BUT A REAL WAR BECAUSE IT IS TAKING PLACE ON OUR SOIL." pic.twitter.com/XCG0Bvlug1 — breaking news 🇷🇺🇷🇺🇮🇱 (@marymodestus) October 25, 2022

22.15 Kadirov ostro zagrozil Zahodu: Uničili jih bomo, kolikor jih je

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je znova kritiziral napredek ruske invazije na sosednjo Ukrajino in rusko vodstvo označil za šibko. "Prej smo rekli, da izvajamo posebno vojaško operacijo na ozemlju Ukrajine, a vojna že poteka na našem ozemlju," je na aplikaciji Telegram zapisal Kadirov in dodal, da je zelo nezadovoljen s položajem.

Zahodnim državam, ki podpirajo Ukrajino, je zagrozil z uničenjem. V provincah ob meji z Ukrajino so že uvedli izredne razmere, je povedal Kadirov. "Vendar še naprej streljajo na miroljubne državljane in civilne zgradbe", ruski odziv na to pa je bil "šibak", je dejal Kadirov.

Kadirov je ZDA, Evropsko unijo in zvezo Nato obtožil "enostranske izdaje" zaradi pošiljanja orožja v Kijev. Dejal je, da je Zahod leta poskušal izstradati Rusijo s "hladno gospodarsko vojno" in mu ni uspelo.

"Zahod želi Rusijo zdaj spraviti na kolena in jo spremeniti v suženjstvo," je dejal Kadirov in dejal: "Uničili jih bomo, kolikor jih je in kolikor vojakov in tehnologije bodo poslali." Kadirov, znan po svoji brutalnosti v Čečeniji, je postal eden od najbolj gorečih zagovornikov vojne. Kot smo že pisali, je v boj poslal tudi lastne sinove.

Oleksij Danilov, sekretar ukrajinskega sveta za nacionalno varnost, je Kadirovu svetoval, naj se umakne iz Ukrajine, dokler se je še mogoče boriti za neodvisnost Čečenije. V nasprotnem primeru se bodo Rusi "vrnili in pobili čečenske ženske in otroke", je Danilov zapisal na Twitterju.