Juncker: Nočem nove vojne na Balkanu

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu zavzel za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, da se ne bi ponovile vojne iz 90. let prejšnjega stoletja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Balkan je označil za zelo zapleteno in tragično regijo. "Nočem nove vojne na Balkanu in zato se moramo odpreti za te države," je še poudaril Juncker, ki je parlament nagovoril po govoru francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta je kasneje v razpravi dejal, da podpira članstvo držav Zahodnega Balkana v EU. "A ne bomo podprli širitve, če ne bo tudi poglabljanja Evrope," je izpostavil.

Francija ima zadržke zaradi korupcije v Albaniji

Dejal je še, da Evropa z 28 in kmalu s 27 članicami komajda deluje, zato si po njegovem prepričanju "ne moremo delati utvar, da bo z 32 članicami pojutrišnjem delovala bolje". Evropska komisija naj bi sicer danes popoldne po letu in pol znova objavila širitvena poročila o šesterici držav na Zahodnem Balkanu in Turčiji.

V ospredju je vprašanje, ali bo priporočila začetek pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, ki je po neuradnih informacijah še odprto. Omenja se celo možnost, da širitveni sveženj sploh ne bo objavljen danes. Po neuradnih navedbah naj bi bila glavni problem Francija, ki naj bi izpostavljala zadržke zaradi korupcije in organiziranega kriminala v Albaniji.