Jug Evrope se kuha, temperature prek 40 stopinj Celzija #video

Ta konec tedna je Grčijo, Ciper, Turčijo in jug Italije zajel izjemen vročinski val, ponekod so temperature zrasle prek 40 stopinj Celzija. Podobno vreme naj bi vztrajalo še nekaj dni.

V petek se je vroč zrak iz severne Afrike razširil čez južno Italijo, Grčijo, Turčijo in Ciper, poroča vremenski portal Severe Weather Europe. Ponekod so se temperature povzpele prek 40 stopinj Cezija, v Turčiji do skoraj 43 stopinj Celzija. Vroče je bilo tudi v Severni Makedoniji, Albaniji in Črni gori.

Podobno vreme se bo v teh krajih nadaljevalo vse do srede, še poroča omenjeni portal, najvišje dnevne temperature bodo ponekod znova zrasle prek 40 stopinj Celzija.

Foto: Reuters

Po poročanju grških medijev tako visokih temperatur sredi maja v Grčiji zadnjih 50 let še niso zabeležili. Vročinski val pa v tej državi sovpada z odprtjem plaž. Po izbruhu novega koronavirusa so ponovno odprli 515 organiziranih kopališč na plažah, na katerih pa veljajo stroga pravila.

