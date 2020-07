Je to ženska, ki bo zrušila zadnjega evropskega diktatorja? #video

Svetlana Tihanovska na volitvah 9. avgusta želi premagati dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka. Foto: Reuters

Politični novinki Svetlani Tihanovski je po podatkih nevladne organizacije Viasna uspelo mobilizirati okoli 34 tisoč ljudi, nekateri mediji pa poročajo celo o 60 tisoč udeležencih. Po aretaciji številnih opozicijskih kandidatov so oči uprte v 37-letno Tihanovsko, ki na volitvah 9. avgusta želi premagati dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka, piše STA.

Aleksander Lukašenko je na čelu Belorusije že 26 let in se pri 65 letih poteguje za šesti mandat. Zaradi avtokratskega vodenja države in kršenja človekovih pravic se ga je oprijel vzdevek zadnji evropski diktator. Foto: Reuters

"Dovolj imam tega, da moram biti tiho"

Njen mož, bloger Sergej Tihanovski, je eden od dveh vidnejših kandidatov opozicije, ki so ju priprli in jima preprečili kandidaturo. Drugi je finančno močan Viktor Barbariko, še en vidnejši kandidat Valeri Cepkalo pa je zbežal v Rusijo.

Lukašenko je večkrat opozicijo obtožil, da spodbuja nasilje in ga želi odstaviti s pomočjo iz tujine, med drugim iz Rusije. Tihanovska je očitke na shodu v četrtek zavrnila. "Dovolj imam tega, da moram vse sprejeti. Dovolj imam tega, da moram biti tiho, in dovolj imam tega, da me je strah," je dejala množici.

V primeru zmage bi organizirala nove svobodne volitve

Napovedala je, da želi spremeniti sistem in da si ne želi biti na oblasti. V primeru zmage bi tako organizirala nove svobodne volitve, na katerih bi lahko sodelovali tudi vsi politični priporniki. Mednarodni opazovalci so kritični do beloruskih volitev, češ da ne potekajo v skladu z demokratičnimi načeli. Lukašenko je na čelu Belorusije že 26 let in se pri 65 letih poteguje za šesti mandat, še navaja STA.