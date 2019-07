Je bil požar v Zrćah podtaknjen? #video

V požaru je zgorelo 20 hektarjev gozda v njem pa ni bil nihče ranjen, poroča spletna stran 24sata in dodaja, da se policijska preiskava nadaljuje in da še vedno iščejo storilca, ki naj bi po nekaterih ugibanjih namerno zanetil ogenj.

Evakuirali več deset tisoč ljudi

Gasilci so se z ognjem, ki ga je dodatno razplamtevala burja, borili več ur. Ogenj je izbruhnil v borovem gozdu ob najbolj znani plaži na otoku Pag, Zrće. Zaradi požara so morali evakuirati 10.000 obiskovalcev festivala elektronske glasbe.

Angažirali so več kot 60 gasilcev in več kot 20 vozil. Požar pa so omejila tri gasilska letala hrvaške vojske, ki so pomagala gasilcem na tleh.

Župan Novalje Ante Dabo sicer včeraj v pogovoru za hrvaški radio ni zanikal ugibanj, da je bil ogenj morda podtaknjen. Naknadno je izjavil, da je uro in pol pred izbruhom požara pri plaži zagorelo v reciklažnem obratu na drugem koncu mesta.

Ko so gasilci požar pogasili, se je vnelo pri plaži Zrće, je dejal. Meni, da so požar podtaknili piromani, da bi povzročili tragedijo, a so pristojne službe s predanim delom preprečile večjo škodo.