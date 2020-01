Izraelski premier Netanjahu, obtožen korupcije, zahteva imuniteto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier je bil novembra uradno obtožen podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja. Vse obtožbe zavrača in jih označuje za poskus državnega udara. Foto: Reuters

Zahteva je "v skladu z zakonom, (...) njen cilj pa je, da bi vam lahko še naprej služil, za prihodnost Izraela", je novinarjem v sredo dejal premier. Njegov tiskovni predstavnik Ofer Golan je kasneje potrdil, da so pri predsedniku kneseta vložili zahtevo za imuniteto.

Njegov glavni tekmec Beni Ganc je v odzivu sporočil, da bo Modra in bela stranka naredila vse, da bi Netanjahuju preprečila imuniteto. "Netanjahu ve, da je kriv," je poudaril Ganc, ki je dodal, da v Izraelu ni nihče nad zakonom, poroča STA.

Sodni postopek se bo zamaknil

Začetek sodnega postopka se bo tako zaradi zahteve za imuniteto verjetno zamaknil za več mesecev, saj bodo poslanci o tem predvidoma glasovali šele po volitvah 2. marca.

To bodo že tretje volitve v Izraelu v manj kot letu dni, saj ne Netanjahujevemu Likudu ne Modri in beli stranki tudi po septembrskih volitvah ni uspelo sestaviti vlade. Na volitvah je Modra in bela stranka dobila 33 sedežev, Likud pa 32 v 120-članskem parlamentu.