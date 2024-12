Izraelske sile napredovale več kilometrov globlje v Sirijo

Izraelska vojska je s tamponskega območja na zasedeni Golanski planoti napredovala za sedem kilometrov globlje v Sirijo. Vojska je dosegla kraja Svisa in Kusajba, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Turška vojska je medtem v Siriji in Iraku ubila 21 kurdskih borcev.

Izrael je v začetku meseca, le nekaj ur po padcu režima Bašarja Al Asada, z vojsko vstopil v tamponsko območje, ki ločuje izraelske in sirske položaje, in s tem prekršil dogovor o premirju iz leta 1974. Omenjeno območje, ki ga nadzorujejo sile ZN, razmejuje Sirijo z njenimi ozemlji na Golanski planoti, ki jih Izrael zaseda od vojne leta 1967.

Po padcu Asada so se na severu Sirije okrepili tudi spopadi med kurdskimi in proturškimi oboroženimi skupinami. Turška vojska, ki je v preteklosti izvedla več kopenskih invazij na Sirijo, pa je v Siriji in Iraku ubila 21 kurdskih borcev, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Ankari.

Kot je pojasnilo ministrstvo, je bilo na severu Sirije ubitih 20 borcev Delavske stranke Kurdistana (PKK) in kurdske milice YPG, ki naj bi se pripravljali na napad. Še en borec je bil ubit na severu Iraka, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ankara v Turčiji prepovedano stranko PKK povezuje s kurdskimi borci, ki delujejo v Siriji. Tu se združujejo v okviru Sirskih demokratičnih sil (SDF), pod katere sodi tudi milica YPG. Od leta 2016 je Ankara izvedla več operacij proti SDF.