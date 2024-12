Izrael je v ponedeljek prvič prevzel odgovornost za atentat na Ismaila Hanijo, vodjo palestinskega gibanja Hamas, ki je bil ubit julija v Teheranu. Obrambni minister Izrael Kac je to potrdil ob grožnjah jemenskim hutijevcem. Ti so nato danes na Izrael znova izstrelili raketo, ki pa jo je zračna obramba prestregla.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.00 Izrael prvič prevzel odgovornost za umor vodje Hamasa Hanije

7.15 Oblegana bolnišnica na severu Gaze tarča novih napadov

Kac je v ponedeljkovi izjavi jemenskim hutijevcem zagrozil, da bo Izrael ubil njihove voditelje, tako kot je ubil voditelje libanonskega Hezbolaha in palestinskega Hamasa, pri čemer je omenil tudi Hanijo.

Izrael Kac Foto: Reuters

Hanija je bil 31. julija ubit v napadu na rezidenco v Teheranu, kjer se je dan prej udeležil slovesne prisege novega iranskega predsednika Masuda Pezeškiana. Iran, ki velja za pomembnega podpornika Hamasa, je takrat za atentat obtožil Izrael.

Jemenski uporniki so po Kacovi grožnji danes znova ciljali Izrael. V osrednjem delu države so se oglasile sirene, ki so svarile pred nevarnostjo napada, vojska pa je potrdila, da je izstrelek sestrelila zunaj meja Izraela.

Jemenski hutijevci so del t. i. osi upora proti Izraelu, ki pod okriljem Irana združuje več oboroženih skupin v regiji. Od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Izrael in ZDA so v tem času večkrat izvedli povračilne napade na ozemlju Jemna.

Izraelska vojska je v ponedeljek znova večkrat napadla poslopje oblegane bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze, je sporočil direktor te zdravstvene ustanove Husam Abu Safija.

Bolnišnica, ki zdravi 91 pacientov, je bila v ponedeljek tarča izraelskih dronov, ki so zadeli streho in dvorišče, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Abu Safija.

Za katarsko televizijo Al Jazeera je pozneje dejal še, da je bilo najmanj 20 ljudi ranjenih, ko je izraelska vojska z robotoma detonirala eksploziv pri bolnišnici.

"Svet mora razumeti, da je naša bolnišnica tarča napadov z namenom ubijanja in prisilnega razseljevanja ljudi v njej," je opozoril direktor.

Vojska je po njegovih besedah v nedeljo zahtevala evakuacijo bolnišnice, kjer je okoli 400 civilistov, vključno z dojenčki, ki potrebujejo kisik in inkubatorje. Izraelske sile vse navedbe zanikajo.

Bolnišnica v Bejt Lahiji je ena od dveh še delujočih zdravstvenih ustanov na razdejanem severu palestinske enklave. Vojska je med obleganjem poškodovala več oddelkov bolnišnice, hkrati pa Izrael zelo omejuje dostop humanitarne pomoči na tem območju.

Gaza Foto: Reuters

Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov je oktobra opozorila, da Izrael izvaja usklajeno politiko uničevanja zdravstvenega sistema v Gazi.

Izraelske sile so po navedbah komisije med drugim "namerno ubijale, pridržale in mučile zdravstveno osebje ter napadale zdravstvena vozila v Gazi". Dejanja Izraela prav tako uničujejo generacije palestinskih otrok in morda tudi palestinski narod kot skupino, je zatrdila komisija.