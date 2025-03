Izraelska vojska je v petek sporočila, da je izvedla zračne napade na dve vojaški oporišči v osrednjem delu Sirije, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelske sile so napadle vojaški bazi v Palmiri in Tijasu, poročajo tuje tiskovne agencije.

8.45 Izraelska vojska z novimi napadi na vojaška oporišča v Siriji

"Izraelska vojska je napadla vojaške strateške zmogljivosti, ki so ostale v sirskih vojaških bazah Tadmur in T4," je sporočila vojska in dodala, da si bo še naprej prizadevala odpraviti vsakršno grožnjo Izraelu in njegovim državljanom, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa piše STA.

Pred tem je Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji sporočil, da so izraelska vojaška letala ciljala na vojaško letališče v Palmiri.

Izraelske sile od strmoglavljenja sirskega predsednika Bašarja al Asada decembra lani sistematično napadajo poslopja in oborožitev poražene državne vojske. V tem času so tudi okupirali dodatna območja na jugozahodu Sirije.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zahteval demilitarizacijo južne Sirije in dejal, da Izrael ne bo toleriral prisotnosti sil novih oblasti južno od prestolnice Damask.

Sirsko zunanje ministrstvo je Izrael obtožilo, da vodi kampanjo proti "stabilnosti države". Vodja nekdanjih upornikov in aktualni začasni predsednik Sirije Ahmed al Šara je decembra po prevzemu oblasti obsodil izraelske napade, a obenem dodal, da je njegova država preveč izčrpana za novo vojno.