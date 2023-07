Izraelska vojska oznanila konec dvodnevne operacije v Dženinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelska vojska je danes oznanila konec dvodnevne operacije v Dženinu in bližnjem begunskem taborišču na severu zasedenega Zahodnega brega. Ubitih je bilo 12 Palestincev, umrl je tudi en izraelski vojak, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šlo je za eno največjih tovrstnih operacij v zadnjih letih.

"Operacija je končana in vojaki so zapustili območje Dženina," je za AFP povedala tiskovna predstavnica izraelske vojske. Dodala je, da so izraelske sile umik začele že v torek zvečer.

V največji izraelski vojaški operaciji na Zahodnem bregu v zadnjih letih, ki se je začela v ponedeljek, je sodelovalo na stotine vojakov, pa tudi brezpilotni letalniki in buldožerji, ki so razdejali številne ulice. Skupno je bilo od ponedeljka ubitih 12 Palestincev in en izraelski vojak.

Izraelska vojska je sporočila, da je med racijo odkrila skrivališča palestinskih borcev, skladišča orožja in podzemni jašek za shranjevanje eksploziva, palestinsko zunanje ministrstvo pa je posredovanje Izraela označilo za "odprto vojno proti prebivalcem Dženina".

Dobrodelna zdravstvena organizacija Zdravniki brez meja je obsodila izraelske sile zaradi uporabe solzivca v bolnišnici Halil Sulejman v Dženinu in to označila za "nesprejemljivo".

Palestinski minister za zdravje Maj al Kaila pa je izraelske vojake obtožil, da so streljali na Palestince na dvorišču javne bolnišnice. Vojska je to zanikala in dodala, da "teroristične organizacije civilna območja izkoriščajo za skrivališče".

Izraelska vojska izvedla zračne napade na območje Gaze

Zgodaj zjutraj je izraelska vojska sporočila tudi, da je izvedla zračne napade na območje Gaze, potem ko je prestregla pet raket, izstreljenih na izraelsko ozemlje, poroča AFP. Palestinski varnostni vir je povedal, da so Izraelci zadeli vojaški objekt militantne skupine Hamas na severu Gaze, vendar pri tem ni bilo ranjenih.

Dženin in bližnje begunsko taborišče na severu zasedenega Zahodnega brega sta pogosto tarča napadov izraelske vojske, čeprav je območje teoretično pod nadzorom palestinskih oblasti pod vodstvom Mahmuda Abasa. V zadnjih mesecih se je nasilje na tem območju okrepilo.