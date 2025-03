Ključni dogodki dneva:



6.53 Izrael prestregel raketo iz Jemna

To je bila druga raketa iz Jemna, ki jo je prestregel Izrael, odkar je ta teden obnovil napade na Gazo.

Hutijevci od začetka vojne v Gazi obstreljujejo ladje v Rdečem morju in Izrael, ob tem pa kot razlog navajajo solidarnost s Palestinci.

V času trajanja prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom, ki se je začelo sredi januarja, so svoje napade prekinili, vendar so po sobotnih smrtonosnih napadih ZDA na Jemen ponovno začeli izstreljevati rakete in brezpilotna letala.

Hutijevci so v izjavi sporočili, da so napadli letališče Ben Gurion in ameriško floto v Rdečem morju.

Že v torek so jemenski uporniki prevzeli odgovornost za raketo, ki jo je prestregel Izrael, in obljubili, da bodo po obnovitvi obsežnih vojaških operacij na območju Gaze še okrepili napade.