V Kairu se bodo danes nadaljevala pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi. Izrael je po navedbah ameriških virov načelno sprejel predlog dogovora s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki predvideva šesttedensko prekinitev sovražnosti in izpustitev najbolj ranljivih talcev Hamasa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



8.48 Izrael po navedbah ZDA načeloma sprejema predlog prekinitve ognja

8.48 Izrael po navedbah ZDA načeloma sprejema predlog prekinitve ognja

"Izraelci so ga bolj ali manj sprejeli (...) Žogica je trenutno na Hamasovem igrišču," je po navedbah AFP v soboto zvečer o predlogu dogovora dejal visok predstavnik ameriške administracije. Izrael sicer za zdaj te informacije ni potrdil. Delegacija Hamasa naj bi danes podala odgovor na predlog, je za AFP dejal vir blizu palestinskih islamistov. Predlog v "prvi fazi" predvideva šesttedensko prekinitev spopadov in izpustitev 42 izraelskih talcev iz Gaze, v zameno za Palestince, ki jih je zaprl Izrael.

Pogajalci upajo, da bi prekinitev ognja začela veljati ob muslimanskem svetem mesecu ramazanu, ki se začne 10. marca. Skrajneži Hamasa so v napadu na Izrael 7. oktobra zajeli okoli 250 talcev, od katerih jih je 130 še vedno v Gazi, vključno z 31, za katere Izrael pravi, da so mrtvi. V izraelski povračilni operaciji je bilo doslej ubitih več kot 30.000 Palestincev, večinoma žensk in otrok.