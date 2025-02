Izrael napadel položaje Hezbolaha v Libanonu

Izraelske zračne sile so napadle položaje šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu, je v četrtek pozno zvečer sporočila izraelska vojska. Kot je pojasnila na družbenih omrežjih, so napadli vojaška položaja, kjer je Hezbolah imel orožje, in s tem kršili dogovor o prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.