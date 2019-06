Iz zapora pobegnil šef mafijskega klana 'Ndrangeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Morabito in še trije drugi zaporniki so najprej v nedeljo zvečer pobegnili skozi luknjo v strehi stavbe, nato so okradli prebivalce bližnje kmetije, je še sporočilo ministrstvo.

Morabita so aretirali v Urugvaju leta 2017. Pred tem je bil več desetletij na begu.