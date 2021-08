Italijansko mesto, ki je postalo mesto duhov, se prebuja #video

Trbiž, tudi med našimi smučarskimi navdušenci priljubljeno italijansko mestece na tromeji z Avstrijo in Slovenijo, se po dveh izgubljenih zimskih sezonah ponovno prebuja. Če smo med epidemijo koronavirusa letošnjo zimo na večini naših smučišč, ob maskah in testih, le lahko smučali, so bila italijanska smučišča že od lanskega februarja zaprta.

Turistični kraji kot Trbiž so zato postali mesta duhov. Turisti se po skoraj letu in pol ponovno vračajo, a izgube so medtem marsikoga pripravile do tega, da je enostavno zaprl trgovino in odšel drugam.

"Po letu in po popolnega zaprtja zaradi epidemije se končno pobiramo," optimistično pojasni lastnik restavracije Giuseppe Manna v središču italijanskega Trbiža, ki pove, da je trenutno tam ogromno Avstrijcev, Nizozemcev in da ni več tako slabo, kot je bilo.

Takšne krize lokalni podjetniki še niso doživeli

Dve izpuščeni zimski sezoni pa so tudi v tem kraju, kot drugod po svetu, pustili svoj pečat. O tem priča množica oglasov za prodajo ali oddajo zaradi krize propadlih obratov. "Takšne krize v 35 letih, odkar imam to trgovino, še nisem doživel," pove Fabio Miler.

V kraju, ki živi praktično le od turističnega obiska, se vsi sprašujejo le še, ali bo epidemija jeseni ponovno udarila in med zimo zadala še zadnji udarec.