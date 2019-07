Italija nevladnim organizacijam, ki rešujejo prebežnike, grozi z višjimi kaznimi

Nova zakonodaja italijanskim oblastem olajšuje tudi zaplembe ladij nevladnih organizacij, ki brez dovoljenja vplujejo v italijanska pristanišča. Za zaostritev zakonodaje je v italijanski poslanski zbornici glasovalo 322 poslancev, 90 jih je bilo proti.

Italijanska vlada na zakonodajo vezala tudi glasovanje o zaupnici

Ustrezen odlok, ki ga je podpisal italijanski notranji minister Matteo Salvini, je sicer začel veljati že 15. junija, a je potreboval potrditev v parlamentu, da ostane del italijanske zakonodaje. Člani italijanske vladajoče koalicije so poleg tega vložili več amandmajev, s katerimi so protimigrantsko zakonodajo še dodatno zaostrili. Končna verzija sedaj potrebuje še podporo v italijanskem senatu, kjer naj bi bilo glasovanje predvidoma 13. avgusta.

Italijanska vlada, v kateri sta Liga in Gibanje pet zvezd, je v sredo na zaostreno migrantsko zakonodajo vezala tudi glasovanje o zaupnici vladi. Nova zakonodaja predvideva tudi oblikovanje posebnega sklada, iz katerega naj bi državam, ki pri vračanju prebežnikov v njihove domovine aktivno sodelujejo, namenili dodatna finančna sredstva. Za dejavnosti tujih policistov pri tajnih operacijah proti mednarodnim tolpam za tihotapljenje ljudi je italijansko notranje ministrstvo namenilo dva milijona evrov.

Višje finančne kazni za organizacije, ki rešujejo prebežnike

Finančne kazni za nevladne organizacije, ki na morju rešujejo prebežnike, so del Salvinijeve stroge migrantske politike. Finančne kazni so doslej zaradi vplutja v italijanske ozemeljske vode in ker sta na italijanski otok pripeljali več deset rešenih tujcev naložili nemški organizaciji Sea Watch in italijanski nevladni organizaciji Mediterranea. Prav tako so obema organizacijama italijanske oblasti zaplenile njuna plovila.

Novi italijanski varnostni paket predvideva tudi ostrejše kazni za vandalizem med demonstracijami. Ta ne bo kaznovan zgolj z denarno kaznijo, ampak tudi z zaporom. Ostrejše kazni so predvidene tudi za upiranje policistom med demonstracijami ter v primeru nasilja na športnih dogodkih.

Salvini se je sicer z novim varnostnim paketom odzval na primer reševalne ladje Sea Watch 3, ki je brez dovoljenja italijanske vlade konec junija vplula v pristanišče na Lampedusi. Pred tem je ladja z več deset prebežniki, ki so jih rešili na morju, brez cilja plula po morju.