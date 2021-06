Italija hiti: do konca septembra napovedujejo 80 odstotkov precepljenih proti koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden v Italiji pričakujejo 4,1 milijona novih odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu. Namenili naj bi jih predvsem mladim. Od prejšnjega tedna so namreč odpravili starostne omejitve in cepijo vse od 12. leta starosti. Foto: Reuters

V Italiji nameravajo do konca septembra proti novemu koronavirusu cepiti 80 odstotkov prebivalstva. Med njimi bodo tudi otroci od 12. leta starosti. "Da bi ta cilj dosegli, pa ne smemo zapravljati virov, časa in sredstev," je dejal vladni komisar Francesco Paolo Figliuolo, nacionalni koordinator akcije cepljenja.

V Italiji se sicer medtem že vse bolj glasno pogovarjajo o tretjem, poživitvenem odmerku. Vse bo sicer odvisno od epidemiološkega stanja, poroča avstrijska tiskovna agencija.

Vendarle naj bi po končani akciji cepljenja to decentralizirali in cepljenje prepustili družinskim zdravnikom, je povedal Francesco Paolo Figliuolo.

V dveh dneh cepili 1,2 milijona ljudi

Italija je sicer akcijo cepljenja močno pospešila. Samo v petek in soboto so cepili več kot 1,2 milijona ljudi. V preteklem tednu pa so povprečno na dan cepili pol milijona ljudi.

Epidemiološko stanje v državi pa se medtem še naprej izboljšuje. V ponedeljek so zabeležili 1273 novih primerov okužbe, 65 ljudi pa je zaradi covida-19 umrlo. To so sicer najnižje številke od 15. septembra lani. Foto: Reuters

Od ponedeljka je sedem od skupno 20 italijanskih dežel označenih z belo barvo, ki označuje najnižjo stopnjo nevarnosti okužbe z novim koronavirusom. V teh deželah so odpravili tudi nočno policijsko uro. Druge dežele pa za zdaj ostajajo v rumeni fazi še vsaj do 21. junija.