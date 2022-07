Italija bo razglasila izredne razmere

Suša je še posebej hudo prizadela sever države, kjer je v velikih jezerih, vključno z Gardskim jezerom, veliko manj vode, kot je običajno za ta letni čas.

Tudi vodostaj reke Pad, najdaljše italijanske reke z delto v bližini Benetk, ki teče proti vzhodu po severni Italiji, je na nekaterih delih na najnižji ravni v zadnjih 70 letih.

Mesti Pisa in Verona sta omejili porabo vode, v Benetkah in Milanu so zaprli nekatere vodnjake. Pomanjkanje vode med drugim ogroža tudi kmetijske pridelke v severnih italijanskih deželah Piemont, Lombardija in Emilija-Romanja.

Pogostost sušnih obdobij v Sredozemlju so mnogi znanstveniki sicer že pripisali podnebnim spremembam.