Organ za varstvo osebnih podatkov bo preučil razvoj Googlovega temeljnega modela umetne inteligence Pathways Language Model 2 (PaLM 2), sporočilo DPC povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskava se nanaša na vprašanje, ali je Google izpolnil vse obveznosti, ki jih nalaga GDPR. Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov je ključnega pomena pri zagotavljanju, da so temeljne pravice in svoboščine posameznikov ustrezno upoštevane in zaščitene, so navedli pri DPC.

Preiskavo je sprožila Irska, saj je sedež evropske podružnice tehnološkega velikana v Dublinu.

Sodišče EU je sicer v torek potrdilo sodbo splošnega sodišča, ki je leta 2017 pritrdilo odločitvi Evropske komisije, da družbi Google naloži 2,4 milijarde evrov globe, ker je zlorabila svoj prevladujoč položaj na več nacionalnih trgih spletnega iskanja.