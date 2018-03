Irska je ohromljena: letališča so zaprta, trgovine izpraznjene

Letališče v Dublinu so zaradi rdečega opozorila pred sneženjem in poledico v četrtek popoldne zaprli in bo najverjetneje ostalo zaprto do sobote. Tudi dublinska borza je zaradi "ekstremnih vremenskih razmer" danes zaprta.

Oblasti: Ne zapuščajte domov

Irske oblasti so prebivalce pozvale, naj od četrtka od 17. ure do danes do 16. ure ne zapuščajo domov. Irska naj bi te dni po napovedih dobila eno najobilnejših pošiljk snega od leta 1982. Marsikje so prebivalci zato že v sredo izpraznili police trgovin.

V Veliki Britaniji na pomoč priskočila vojska

Tudi v Veliki Britaniji je vreme ohromilo življenje. Zaprtih je več tisoč šol, na Škotskem je 15 sodišč odpovedalo za danes predvidene obravnave. Zaradi snega je na cestah po vsej državi danes obtičalo na stotine voznikov, ki jim je po poročanju britanskega BBC na pomoč priskočila tudi vojska. Oblasti zato prebivalcem svetujejo, naj domove zapuščajo le, če je nujno. Škotska konservativna stranka je zaradi slabega vremena odpovedala kongres, ki bi se moral začeti v četrtek popoldne.

Noč preživeli na vlaku v zelo nizkih temperaturah

Na Otoku sta močno motena tudi letalski in železniški promet. Številna letališča, med drugim v Glasgowu in Edinburgu, so zaprta, z drugih poročajo o zamudah in odpovedih poletov. Veliko vlakov ne vozi. Na enem od vlakov na jugozahodu Velike Britanije, ki se je pokvaril, so potniki obtičali 11 ur in preživeli noč v zelo nizkih temperaturah.

Po napovedih vremenoslovcev se bo zimsko vreme v Veliki Britaniji in na Irskem nadaljevalo ves konec tedna ter še v začetku prihodnjega tedna.