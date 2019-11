Iranski vrhovni vodja znova zavrnil možnost pogovorov z ZDA

"Tisti, ki vidijo pogajanja z ZDA kot možnost za rešitev problemov, se vsekakor motijo," je poudaril Ali Hamenej v govoru ob obeležitvi ponedeljkove obletnice. Pogovori z ZDA nikoli ne bodo prinesli rezultatov, saj ZDA niso in ne bodo sprejele nobenih kompromisov, je opozoril.

S tem se je odzval na poskuse francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bi prišlo do srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem. V Teheranu srečanje med predsednikoma zavračajo, dokler bodo ZDA ohranjale sankcije proti Iranu.

Teheran se pripravlja na praznovanje 40. obletnice dogodkov, ko so iranski študenti 4. novembra 1979 na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu zajeli in kar 444 dni zadrževali 52 Američanov. ZDA so leta 1980 prekinile diplomatske stike z Iranom in odnosi med državama so vse odtlej napeti.