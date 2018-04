Iran svari ZDA prek kršenjem jedrskega dogovora

Foto: Daniel Novakovič/STA

"Ne bomo prvi kršili dogovora, a morajo se zavedati, da bodo obžalovali, če ga bodo kršili," je na konferenci ob obeležitvi nacionalnega dneva jedrske tehnologije v Teheranu dejal Rohani. "Smo veliko bolj pripravljeni, kot mislijo, in če bodo kršili ta dogovor, bodo v tednu dni, manj kot tednu, videli rezultat," je še dejal.

Jedrski dogovor je julija 2015 z Iranom sklenila šesterica držav (Nemčija, Kitajska, ZDA, Francija, Velika Britanija, Rusija). V zameno za umik sankcij naj bi z njim Iranu preprečili razvoj jedrskega orožja, a ameriški predsednik Donald Trump meni, da ne prinaša zadostnih zagotovil za mednarodno varnost.

Trump zagrozil, da bodo ZDA odstopile od dogovora

Zagrozil je, da bodo ZDA odstopile od dogovora in do 12. maja znova uvedle sankcije proti Iranu, če ne bodo za iranski jedrski in raketni program začele veljati stroge nove omejitve.

Če bodo ZDA odstopile od dogovora, bo to po besedah Rohanija pomenilo, da ne držijo besede. "To bi omadeževalo njihov ugled in dostojanstvo na mednarodnem prizorišču," je prepričan Rohani.