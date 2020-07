Huda ura v Zagrebu: pod vodo številne ulice #video

Okrog 21. ure se je nad Zagrebom razbesnela nevihta z močnim deževjem. Obilne padavine so povzročile prometni kolaps tudi v središču Zagreba, kjer je poplavilo številne ceste. Pešcem je voda segala do kolen, pod vodo je veliko avtomobilov, zalite so tudi številne kleti. Gasilci in reševalne službe so dobili več tisoč klicev na pomoč, opravili pa so več sto intervencij. Kasneje so ljudi prosili za potrpežljivost.

Zagrebški gasilci so ponoči objavili tudi žalostno novico, da je pri črpanju vode umrl njihov sodelavec.

Vremenoslovci so sicer že včeraj izdali opozorila za celotno državo. Že v četrtek so nevihte z močnim vetrom povzročale številne težave v hrvaški Istri.

V Tuzli v 40 minutah padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter

V Tuzli v BiH so v petek zvečer zaradi obilnega dežja s silovitim vetrom in strelami razglasili stanje naravne nesreče, poroča STA.

V Tuzli je minulo noč v 40 minutah padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo poplave in veliko gmotno škodo na območju celotnega mesta. V nekaj minutah so bile poplavljene ceste v mestu, veter je rušil drevesa, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.