Huda prometna nesreča na Hrvaškem: trije mrtvi in dvanajst poškodovanih

Med predorom Sveti Marko in priključkom Novigrad na avtocesti Karlovec–Reka sta ponoči ob 1.40 trčila kombi in osebno vozilo, pri čemer so umrle tri osebe, 12 pa je bilo poškodovanih, poroča hrvaški portal 24sata.

V hudi prometni nesreči, ki se je danes ponoči ob 1.40 zgodila na avtocesti Karlovec–Reka med predorom Sveti Marko in priključkom Novigrad na Dobri, so umrli trije ljudje, več jih je bilo poškodovanih.

Po prvih podatkih sta trčila kombi in osebno vozilo. Gre za kombi madžarske registrske tablice in osebno vozilo reške registracije. Vzrok nesreče uradno še ni znan. Na kraju nesreče je poleg policijskih ekip tudi državna tožilka.

Poškodovanih kar 12 ljudi, med njimi tudi otroci

Z Zavoda za urgentno medicino v Karlovcu je KaPortal izvedel, da je poškodovanih kar 12 ljudi. Njihovo stanje in resnost poškodb še nista znana.

Na kraju nesreče je posredovalo kar sedem ekip nujne medicinske pomoči, šest iz Karlovške županije, ena iz Primorsko-goranske županije, šest bolnikov so oskrbeli v Splošni bolnišnici Karlovac, trije so v KBC Rijeka, dva v bolnišnici v Ogulinu in eden v KBC Zagreb. KAportal poroča, da so med poškodovanimi tudi otroci.

Hrvatski avtocestni klub je sporočil, da je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Karlovec in Novigrad v smeri Dubrovnika, obvozi pa potekajo po državnih cestah.